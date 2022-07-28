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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО КОНЦА ГОДА ОТМЕНИЛИ ЛИМИТ НА ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ В ПОЛЬШУ
11:57 29.07.2022
Решением Брестского облисполкома № 392 от 26 июля 2022 года отменен лимит на вывоз продуктов в Польшу физическими лицами.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, разрешено без ограничений вывозить продукты до конца 2022 года.
Разрешение распространяется на вывоз муки, гречки, риса, овсянки, манки, перловки, пшена, макаронных изделий, растительного масла, сахара, соли, мясных, молочных и рыбных консервов.
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