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МИНГОРИСПОЛКОМ УСТАНОВИЛ НОРМАТИВ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ ЗА ИЮНЬ
10:59 29.07.2022
Решением Минского городского исполнительного комитета № 2383 от 21 июля 2022 г. установлен норматив фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубометра воды по жилым домам в Минске, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, на основании ч. 2 п. 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета министров № 571 от 12 июня 2014 г., Мингорисполком принял решение установить норматив за июнь 2022 года в размере 0,0737 Гкал за 1 кубометр.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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