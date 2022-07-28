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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЕТСЯ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
10:00 29.07.2022
Постановлением Минтруда и соцзащиты № 47 от 21 июля 2022 года с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения на 17,35 рубля до 328,50 рубля.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, БПМ трудоспособного населения составит 366 белорусских рублей 23 копейки; пенсионера – 247 белорусских рублей 21 копейка; детей в возрасте до трех лет – 204 белорусских рубля 80 копеек; детей в возрасте от трех до шести лет – 284 белорусских рубля 60 копеек; детей в возрасте от шести до восемнадцати лет – 350 белорусских рублей 6 копеек.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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