На Национальном правовом портале опубликован закон 19 июля 2022 г. № 200-З «Об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта».

Как сообщает НЦПИ, документом корректируются Трудовой кодекс (в части уточнения отсылочных норм на законодательство в сфере физической культуры и спорта) и закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».

Изменениями в закон № 125-З в том числе предусмотрено:

формирование новых подходов к проведению государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта, которая заменит государственную аккредитацию и государственную аттестацию на право осуществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса (при этом предусматриваются переходные положения, согласно которым организации, индивидуальные предприниматели, которые занимаются данной деятельностью, смогут ее осуществлять в течение шести месяцев после вступления в силу закона № 200-З без прохождения указанной аккредитации);

выстраивание вертикали специализированных учебно-спортивных учреждений в зависимости от этапов спортивной подготовки;

определение единых подходов к содержанию уставов организаций физической культуры и спорта (при этом таким организациям предоставлена возможность привести свои уставы в соответствие с новыми требованиями при принятии первого после вступления закона № 200-З в силу решения об изменении устава в связи с осуществлением текущей деятельности, но не позднее двух лет с момента вступления в силу этого закона);

совершенствование правового регулирования в отношении организаций, осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта;

формирование специального регулирования в отношении национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивную подготовку которых обеспечивает Министерство спорта и туризма, а также в отношении национальных и сборных команд по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, спортивную подготовку которых осуществляют республиканские государственно-общественные объединения «БФСО «Динамо» и «ДОСААФ»;

регламентирование вопросов использования государственных символов Республики Беларусь и символов других государств при проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий;

корректировка норм, связанных с противодействием допингу в спорте;

уточнение норм в отношении гражданско-правовых договоров о спортивной подготовке и возмещения средств, затраченных на эту подготовку;

регламентирование вопросов незаконного влияния на участников или организаторов спортивных соревнований в целях решения проблемы манипулирования результатами официальных спортивных соревнований;

закрепление гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам при их направлении для участия в спортивно-массовых мероприятиях;

уточнение ряда терминов, их определений и др.

В ведомстве отметили, что закон № 200-З учитывает особенности и современное состояние общественных отношений в сфере физической культуры и спорта, динамику их развития.

Основные положения закона вступают в силу с 1 июля 2023 г.