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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСЗАКУПКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


10:56 28.07.2022

На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона позволит усовершенствовать систему государственных закупок и с одной стороны своевременно удовлетворить потребности заказчиков в товарах (работах, услугах), а с другой – обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, развитие конкуренции.

Среди прочего, проектом закона:

уточняется, что законодательство о государственных закупках также распространяется на заключение договоров аренды, в том числе лизинга;

вводится запрет участия в государственных закупках аффилированных лиц, в том числе аффилированных с заказчиком (организатором);

предусматриваются случаи заключения договоров на срок более одного года;

закрепляются случаи, когда закупка из одного источника может осуществляться без изучения конъюнктуры рынка;

ряд действий, совершаемых при осуществлении государственных закупок, переводится в автоматизированный режим;

расширяется компетенция Правительства Республики Беларусь в сфере государственных закупок.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 июля по 6 августа 2022 г.
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