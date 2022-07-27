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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКРЕПИТЬ РЯД ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
15:10 27.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект указа, предусматривающий корректировку указа от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ разработан в целях дальнейшего стимулирования деловой активности, развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
Проектом Указа предлагается предусмотреть ряд новых льгот и преференций, а также мер, направленных на упрощение деятельности субъектов хозяйствования, в том числе:
уточнение норм в отношении исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость;
предоставление права:
на получение в собственность, пользование или во владение находящегося на территории сельской местности недвижимого имущества, которое является основными средствами коммерческой организации, для осуществления на такой территории розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению, без получения согласия антимонопольного органа;
отчуждать объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и частной собственности, в том числе без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию их создания, возникновения прав на такие объекты и (или) земельные участки;
установление отдельного тарифа на электрическую энергию (на основании затрат, связанных с производством, передачей, распределением и продажей единицы электрической энергии, необходимой прибыли энергоснабжающих организаций без учета суммы перекрестного субсидирования и уплатой налоговых платежей, но не ниже уровня тарифа, предусмотренного для тарифной группы «Производственные нужды сельхозпотребителей») для розничных торговых объектов, объектов общественного питания, расположенных на территории сельской местности.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 июля по 7 августа 2022 г.
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