На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ предусматривает:

установление форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44;

приведение положений ТР ТС 032/2013 в части оценки соответствия в соответствие с положениями Протокола о техническом регулировании в Евразийском экономическом союзе (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года);

установление и внедрение процедуры декларирования соответствия по схеме 7д, предусматривающей проведение исследования типа продукции для целей декларирования соответствия партии оборудования и процедуры сертификации по схеме 9с;

уточнение отдельных положений ТР ТС 032/2013 в части оценки соответствия по результатам практики применения ТР ТС 032/2013.

Проект не предполагает внесение изменения в состав объектов технического регулирования ТР ТС 032/2013 и распространяет действие на оборудование, работающее под избыточным давлением, выпускаемое в обращение на территории Таможенного союза.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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