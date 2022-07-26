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ГОСИНВЕСТПРОГРАММУ БЕЛАРУСИ НА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛИ ДО BR1 МЛРД
09:54 27.07.2022
Лукашенко 26 июля подписал указ № 257, которым внесены изменения в государственную инвестиционную программу на 2022 год, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, на реализацию мероприятий госинвестпрограммы в 2022 году будет дополнительно направлено Br357,1 млн. В итоге ее объем составит Br1,052 млрд вместо запланированных ранее Br695 млн.
Дополнительные средства будут выделены на строительство республиканских дорог и мостов, продолжение строительства объектов, финансирование которых приостановлено международными финансовыми организациями, возведение станций обезжелезивания воды, проектирование и строительство арендного жилья для военнослужащих и государственных служащих.
«Принятые меры позволят увеличить количество предусмотренных к вводу в эксплуатацию в этом году объектов с 48 до 60, улучшить состояние транспортной инфраструктуры и активизировать работу по наращиванию объемов строительства арендного жилья», - говорится в комментарии к документу.
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