Постановлением Совета министров и Национального банка от 22 июля 2022 г. № 486/16 утверждена Инструкция о порядке совершения операций и расчетов с мерными слитками из драгоценных металлов и драгоценными камнями (бриллиантами), произведенными в Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, под действие инструкции подпадают операции:

с мерными слитками из драгоценных металлов, произведенными в Республике Беларусь, – изготовление мерных слитков из драгоценных металлов Госфонда, продажа мерных слитков субъектам хозяйствования, банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям и физлицам, покупка мерных слитков Министерством финансов у субъектов хозяйствования, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;

с драгоценными камнями (бриллиантами), произведенными в Беларуси, – изготовление драгоценных камней (бриллиантов), продажа драгоценных камней (бриллиантов) их производителями и субъектами хозяйствования субъектам хозяйствования и физлицам.

В соответствии с правовым актом Министерство финансов отпускает драгоценные металлы из Госфонда производителям мерных слитков для выполнения работ по изготовлению мерных слитков с последующей их передачей в Госфонд. Расчеты за такие работы производятся Минфином в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней.

Минфин будет продавать мерные слитки из госфонда субъектам хозяйствования (кроме иностранных организаций и ИП), банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям Беларуси по отпускным ценам, установленным Министерством. Покупать мерные слитки для пополнения Госфонда ведомство будет по установленным им расчетным ценам. Информация о расчетных и отпускных ценах на мерные слитки будет размещаться на официальном сайте Минфина.

Постановление вступило в силу 24 июля 2022 г.