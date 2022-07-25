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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЕ БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИИ
10:57 26.07.2022
Лукашенко подписал 25 июля указ № 253 "Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом предоставлено право местным исполнительным и распорядительным органам принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведенные гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске). При этом такие постройки не будут признаваться самовольными.
Указ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и носит временный характер (до 1 января 2025 года).
Документ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.
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