Инвестиционный проект по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников будет реализован в упрощенном порядке. Это предусмотрено распоряжением, которое 25 июля подписал Лукашенко.

«Издание распоряжения позволит сократить сроки реализации инвестиционного проекта и уменьшить расходы на строительство соответствующих объектов», - говорится в комментарии.