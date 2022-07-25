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МИНСК ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ НА ВОДУ ИЗ АРТЕЗИАНСКИХ ИСТОЧНИКОВ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
09:47 26.07.2022
Инвестиционный проект по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников будет реализован в упрощенном порядке. Это предусмотрено распоряжением, которое 25 июля подписал Лукашенко.
«Издание распоряжения позволит сократить сроки реализации инвестиционного проекта и уменьшить расходы на строительство соответствующих объектов», - говорится в комментарии.
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