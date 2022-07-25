С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10%. Это предусмотрено указом № 250, который 25 июля подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в августе на выплату пенсий будет направлено Br1,4 млрд, из которых Br122 млн - дополнительные расходы в связи с повышением, согласно указу № 250.

Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек.

По информации Минтруда и соцзащиты, средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе 2022 г. составит 638 рублей (включая доплаты).

При этом ведомство обращает внимание, что размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

Это уже второе повышение пенсий в текущем году. Первое было в марте на 7%.

В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более 16 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей в связи с повышением пенсий с 1 марта и 1 августа.