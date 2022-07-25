На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях совершенствования отношений в области производства оригинальных алкогольных напитков в части определения перечня юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций.

Предметом правового регулирования проекта постановления являются определение перечня и совершенствование подходов к регулированию порядка включения в него юридических лиц, в том числе созданных в результате реорганизации.

Проектом постановления предусматривается:

определение нового перечня путем признания утратившим силу постановления Совета министров от 3 декабря 2005 г. № 1376 «Об утверждении перечня юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций». При этом обеспечивается включение в указанный перечень сведений о юридических лицах, включенных в перечень, утвержденный постановлением № 1376, без соблюдения процедуры и подтверждения условий, определенных Положением об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций, утверждаемым проектом постановления;

утверждение положения об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 июля по 4 августа 2022 г.