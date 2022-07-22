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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
11:35 25.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси «Об изменении законов по вопросам конституционного судопроизводства».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в процессе конституционного судопроизводства.
Проектом закона корректируется порядок осуществления конституционного судопроизводства в части:
перечня дел, рассматриваемых и разрешаемых Конституционным Судом, субъектов (инициаторов) и форм обращения в Конституционный суд;
оснований для рассмотрения дел;
вопросов возбуждения производства по делу и принятия дел к производству;
сроков рассмотрения и разрешения дел;
юридической силы заключений и решений Конституционного Суда;
особенностей производств по отдельным категориям дел и т.п.
Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 июля по 3 августа 2022 г.
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