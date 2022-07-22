НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

11:35 25.07.2022 На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси «Об изменении законов по вопросам конституционного судопроизводства». Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта закона являются общественные отношения, возникающие в процессе конституционного судопроизводства. Проектом закона корректируется порядок осуществления конституционного судопроизводства в части: перечня дел, рассматриваемых и разрешаемых Конституционным Судом, субъектов (инициаторов) и форм обращения в Конституционный суд; оснований для рассмотрения дел; вопросов возбуждения производства по делу и принятия дел к производству; сроков рассмотрения и разрешения дел; юридической силы заключений и решений Конституционного Суда; особенностей производств по отдельным категориям дел и т.п. Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 июля по 3 августа 2022 г.