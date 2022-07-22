Совет министров 20 июля приняло постановление № 475 «Об установлении брони для приема на работу».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены:

Положение о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда;

Положение о порядке установления брони для трудоустройства выпускников.

Первым положением определяется порядок установления брони для приема на работу указанных категорий граждан, кроме выпускников, относящихся к категориям:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц с особенностями психофизического развития.

Граждане, особо нуждающиеся в соцзащите, принимаются нанимателями на работу по направлениям комитета по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов.

Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно устанавливают нанимателям независимо от форм собственности броню для приема на работу данной категории граждан.

Установленная на следующий календарный год броня с учетом поступивших от нанимателей предложений может быть изменена.

Положение о порядке установления брони для трудоустройства выпускников определяет порядок установления брони для трудоустройства получивших профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование выпускников, относящихся к категориям:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц с особенностями психофизического развития.

Место работы выпускника, которому оно не может быть предоставлено в ходе распределения, определяется государственными учреждениями образования на рабочие места, которые устанавливаются нанимателям независимо от форм собственности местными исполнительными и распорядительными органами, в целях поддержки выпускников.

Броня для трудоустройства выпускников устанавливается в соответствии с полученной ими специальностью, присвоенной квалификацией и (или) степенью.

В случае необоснованного отказа в приеме на работу указанных в положениях категорий граждан наниматель и (или) уполномоченное должностное лицо нанимателя привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными актами.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.