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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕПОЗИТАРНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЯВЯТСЯ В БЕЛАРУСИ


16:52 22.07.2022

Принят Закон Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг», предусматривающий корректировку Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг».

Как отмечается в комментарии Минфина, эмиссионные ценные бумаги являются важным инструментом для привлечения инвестиций в экономику. В этой связи главным на ближайшую перспективу является повышение роли рынка ценных бумаг для решения приоритетных экономических задач. Реализацию этих мероприятий призвано обеспечить соответствующее международным стандартам законодательство в данной сфере.

Положения проекта повышают степень защищенности интересов инвесторов в ценные бумаги как по существующим, так и по новым инструментам, что является одной из ключевых задач на пути формирования устойчивого доверия инвесторов к национальной юрисдикции.

Внедряются институты квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг, иностранного номинального держателя, представителя владельцев облигаций. Квалифицированными инвесторами, помимо банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и страховых организаций, также смогут стать физические лица, обладающие необходимой квалификацией.

Вводятся новые виды облигационных инструментов – депозитарные и структурные облигации.

Структурные облигации – облигации, предусматривающие право владельца на получение выплат по ним, включая выплату номинальной стоимости облигаций, в зависимости от наступления либо ненаступления одного или нескольких обстоятельств, определенных проспектом эмиссии.

Размещение и обращение структурных облигаций будет осуществляться только на биржевом рынке среди квалифицированных инвесторов.

Депозитарные облигации – облигации, эмитируемые в бездокументарной форме, выпуск которых регистрируется центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. Ввиду того, что к эмитентам таких облигаций предъявляется всего одно требование (наличие сформированного уставного фонда), а также по причине субординированности выплат по ним, депозитарные облигации, являясь достаточно рисковым инструментом, будут использоваться прежде всего стартапами для привлечения венчурного финансирования на начальных этапах жизненного цикла указанных компаний.

Размещаться и обращаться депозитарные облигации также будут только на организованном рынке среди квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг, лиц, являющихся собственником имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, и иных лиц, определяемых Минфином.

Упрощается процедура эмиссии облигаций за счет отмены решений о выпусках облигаций, внедрения программы эмиссии биржевых облигаций, т.е. возможности осуществлять эмиссию нескольких выпусков биржевых облигаций с разными сроками обращения.

Обновленные положения Закона «О рынке ценных бумаг» вступают в силу через 12 месяцев после официального опубликования закона.
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