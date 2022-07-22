На Национальном правовом портале 21 июля опубликован Закон Республики Беларусь 18 июля 2022 г. № 196-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Как сообщает НЦПИ, законом урегулированы вопросы, касающиеся контроля при выполнении автомобильных перевозок.

Так, закреплены формы контроля, осуществляемые Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций за соблюдением законодательства производителями транспортных работ и услуг при организации и выполнении автомобильных перевозок. В связи с чем уточнены определения терминов «организация автомобильных перевозок» и «выполнение автомобильных перевозок».

Согласно документу, на Министерство транспорта и коммуникаций возложена обязанность контроля за выполнение лицензиатами законодательства о лицензировании и лицензионных требований. Ведомство также наделено полномочиями по:

определению ежегодного количества выдаваемых иностранным государствам разрешений на проезд их транспортных средств по территории нашего государства при выполнении международных автомобильных перевозок;

выдаче, изъятию, возврату разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок;

обмену бланками разрешений с компетентными органами иностранных государств.

Кроме того, дополнены полномочия Совета министров по установлению случаев и порядка изъятия разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в и по территории одного или нескольких иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок.

Что касается граждан, то законом:

расширены способы приема средств платежа за автомобильную перевозку пассажиров автомобилями-такси при заказе такой автомобильной перевозки с помощью электронной информационной системы, а также использования автомобильными перевозчиками кассового и иного оборудования;

закреплены права пассажира при заказе автомобильной перевозки получить информацию о тарифах или ориентировочной стоимости услуги, что должно усилить защиту пассажира от перевозчиков, устанавливающих тарифы, в несколько раз превышающих уровень сложившихся тарифов на аналогичную услугу.

Урегулированы также вопросы разграничения ответственности грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя за убытки, причиненные автомобильному перевозчику и третьим лицам в зависимости от того, выступают ли они заказчиком автомобильной перевозки и возложена ли на них обязанность по обеспечению наличия и правильности оформления необходимых транспортных документов, грузосопроводительных документов.