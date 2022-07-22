На общественное обсуждение вынесен проект закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом корректируются положения закона от 18 июля 2016 г. № 399-З с учетом практики его применения с целью исключения неопределенностей, пробелов в их толковании, а также необходимостью приведения норм в соответствие с иными законодательными актами.

В частности, проектом предусматривается:

дополнение статьи 3 закона № 399-З:

принципом комплексности оценки вредного воздействия на окружающую среду и его последствий для планируемой хозяйственной и иной деятельности, то есть необходимостью при проведении государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду оценки вредного воздействия на окружающую среду объекта в целом, а не отдельных направлений деятельности;

принципами участия общественных организаций, научной обоснованности, а также достоверности и полноты информации, содержащейся не только в документации, но и в экологических докладах по стратегической экологической оценке и отчетах об оценке воздействия на окружающую среду;

внесение изменения в статью 5 Закона в части уточнения объектов государственной экологической экспертизы;

внесение изменений, касающихся уточнения объектов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с учетом практики применения и требований Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;

уточнение объектов, на которых осуществляется обращение с отходами, в части исключения из объектов ОВОС объектов использования и обезвреживания медицинских отходов организациями здравоохранения, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую, фармацевтическую деятельность, отходов научными организациями для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2022 г.