На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях оптимизации контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь, снижения воздействия со стороны контролирующих (надзорных) органов на субъекты предпринимательской деятельности.

Предметом правового регулирования проекта постановления является общественные отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем проведения мероприятий технического (технологического) поверочного характера.

Проектом постановления предусмотрено сокращение количества мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, осуществляемых органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Так, из пункта 3 Перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного постановлением Совмина № 1105 от 30.11.2012, предлагается исключить следующие мероприятия:

отбор проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законодательством;

изучение эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 июля по 5 августа 2022 г.