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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОТКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ


10:16 22.07.2022

На Национальном правовом портале опубликован Закон Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 194-З, которым корректируется Закон от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве».

Как сообщает НЦПИ, изменения направлены на дальнейшее развитие института государственно-частного партнерства (ГЧП) через существенное упрощение процедур в данной сфере.

Законом в том числе предусмотрены:

уточнение ряда терминов и их определений;

дополнительная возможность заключения соглашения о ГЧП путем прямых переговоров с инвестором (ранее предусматривался только один вариант определения частного партнера – путем проведения конкурсных процедур);

уменьшение количества госорганов, участвующих в подготовке проектов (изменения коснулись функций Минэкономики, Минфина, Госкомимущества, Советов депутатов различного уровня);

возмещение инвестиционных затрат государством не ранее чем через пять лет после ввода объекта в эксплуатацию;

установление для регионов следующих условий реализации проектов ГЧП, ориентированных на недопущение разбалансированности бюджетов областей:

соглашения могут быть заключены только при соблюдении в текущем году лимитов госдолга;

размер совокупного финансирования проектов ГЧП в регионе не должен превышать 1% его доходов;

упрощение процедуры согласования проектов, финансируемых только из местных бюджетов, которые не будут согласовываться с Минфином и Минэкономики, что сократит срок их подготовки.

«Данные изменения нацелены на активизацию привлечения частного капитала для создания инфраструктурных проектов и решения социально-экономических задач», – сообщили в Министерстве экономики.

Основные положения закона вступают в силу через 6 месяцев после его официального опубликования.

При этом в шестимесячный срок Совету министров поручено, в частности, определить порядокорганизации и проведения прямых переговоров, а также финансирования возмещения затрат и получения прибыли (доходов) частного партнера за счет средств республиканского бюджета.
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