|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТКОРРЕКТИРОВАН ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
10:16 22.07.2022
На Национальном правовом портале опубликован Закон Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 194-З, которым корректируется Закон от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве».
Как сообщает НЦПИ, изменения направлены на дальнейшее развитие института государственно-частного партнерства (ГЧП) через существенное упрощение процедур в данной сфере.
Законом в том числе предусмотрены:
уточнение ряда терминов и их определений;
дополнительная возможность заключения соглашения о ГЧП путем прямых переговоров с инвестором (ранее предусматривался только один вариант определения частного партнера – путем проведения конкурсных процедур);
уменьшение количества госорганов, участвующих в подготовке проектов (изменения коснулись функций Минэкономики, Минфина, Госкомимущества, Советов депутатов различного уровня);
возмещение инвестиционных затрат государством не ранее чем через пять лет после ввода объекта в эксплуатацию;
установление для регионов следующих условий реализации проектов ГЧП, ориентированных на недопущение разбалансированности бюджетов областей:
соглашения могут быть заключены только при соблюдении в текущем году лимитов госдолга;
размер совокупного финансирования проектов ГЧП в регионе не должен превышать 1% его доходов;
упрощение процедуры согласования проектов, финансируемых только из местных бюджетов, которые не будут согласовываться с Минфином и Минэкономики, что сократит срок их подготовки.
«Данные изменения нацелены на активизацию привлечения частного капитала для создания инфраструктурных проектов и решения социально-экономических задач», – сообщили в Министерстве экономики.
Основные положения закона вступают в силу через 6 месяцев после его официального опубликования.
При этом в шестимесячный срок Совету министров поручено, в частности, определить порядокорганизации и проведения прямых переговоров, а также финансирования возмещения затрат и получения прибыли (доходов) частного партнера за счет средств республиканского бюджета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 22.07.2022
Конвертация в банках
на 22.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте