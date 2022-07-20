ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН


17:22 21.07.2022

Постановлением Совета министров № 472 от 19 июля 2022 г. скорректировано Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования.

Как сообщает Национальный правовой портал, абитуриентам из числа иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории иностранных государств, предоставлено право направлять в пункт регистрации для прохождения централизованного тестирования (ЦТ) копию документа, удостоверяющего личность, и заявление не только по почте, но и посредством электронных средств связи.

Также устанавливается, что документы на регистрацию для участия в ЦТ могут подавать законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо их представители, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (уточнен и перечень документов, которые они должны при этом предоставить). В настоящее время представители абитуриентов могут подавать документы только в случае невозможности прибытия абитуриентов в пункт регистрации по уважительной причине – заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально.

Кроме того, представители несовершеннолетних абитуриентов и представители абитуриентов смогут получать сертификат ЦТ и его дубликат (на сегодняшний день – в случае невозможности личного получения абитуриентами по уважительной причине, упомянутой выше).

Изменениями урегулированы и вопросы участия абитуриентов в централизованном экзамене (ЦЭ). Определено, что абитуриент, зарегистрированный для участия в ЦЭ в год его проведения, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем иным учебным предметам вступительных испытаний и участвовать в нем только по этим учебным предметам в соответствии с графиком проведения ЦТ.

«В случае, если абитуриент был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования, такой абитуриент не допускается к регистрации и участию в централизованном тестировании по тем учебным предметам, по которым он был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования», – говорится в документе.

Постановлением № 472 также предусмотрена корректировка постановления пот 16 апреля 2008 г. № 565 «О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».

Правовой акт вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2022
валюта курс
EUR 2.5632
USD 2.5064
RUB 4.5777
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5632 -0.0102
USD 2.5064 -0.0157
RUB 4.5777 +0.0536
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5800 2.6000
USD 2.5130 2.5230
RUB 3.5000 4.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0380
EUR/RUB 58.0000 74.0000
USD/RUB 57.0000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте