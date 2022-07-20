Постановлением Совета министров № 472 от 19 июля 2022 г. скорректировано Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования.

Как сообщает Национальный правовой портал, абитуриентам из числа иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории иностранных государств, предоставлено право направлять в пункт регистрации для прохождения централизованного тестирования (ЦТ) копию документа, удостоверяющего личность, и заявление не только по почте, но и посредством электронных средств связи.

Также устанавливается, что документы на регистрацию для участия в ЦТ могут подавать законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо их представители, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (уточнен и перечень документов, которые они должны при этом предоставить). В настоящее время представители абитуриентов могут подавать документы только в случае невозможности прибытия абитуриентов в пункт регистрации по уважительной причине – заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально.

Кроме того, представители несовершеннолетних абитуриентов и представители абитуриентов смогут получать сертификат ЦТ и его дубликат (на сегодняшний день – в случае невозможности личного получения абитуриентами по уважительной причине, упомянутой выше).

Изменениями урегулированы и вопросы участия абитуриентов в централизованном экзамене (ЦЭ). Определено, что абитуриент, зарегистрированный для участия в ЦЭ в год его проведения, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем иным учебным предметам вступительных испытаний и участвовать в нем только по этим учебным предметам в соответствии с графиком проведения ЦТ.

«В случае, если абитуриент был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования, такой абитуриент не допускается к регистрации и участию в централизованном тестировании по тем учебным предметам, по которым он был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования», – говорится в документе.

Постановлением № 472 также предусмотрена корректировка постановления пот 16 апреля 2008 г. № 565 «О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь».

Правовой акт вступает в силу с 1 сентября 2022 г.