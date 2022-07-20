|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА БИЗНЕС-ШКОЛЫ
15:17 21.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке и условиях предоставления статуса бизнес-школы».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается установление порядка и условий присвоения коммерческим организациям статуса бизнес-школы.
Согласно документу, Министерство экономики уполномочено принимать решения как о предоставление коммерческой организации, осуществляющей образовательную деятельность, статуса бизнес-школы, так и о прекращении действия соответствующего свидетельства.
Проектом постановления предусматривается определение:
условий, которым должны соответствовать организации, имеющие право на обращение за присвоением статуса бизнес-школы;
критериев, учитываемых при рассмотрении вопроса о присвоении коммерческой организации статуса бизнес-школы, оснований для отказа;
перечня информации, представляемой коммерческой организацией, для получения такого статуса;
алгоритма принятия решения о присвоении соответствующего статуса;
порядка проведения мониторинга коммерческих организаций, получивших статус бизнес-школы.
Так, к обязательным критериям, учитываемым при рассмотрении вопроса о присвоении коммерческой организации статуса бизнес-школы, отнесены:
осуществление образовательной деятельности на момент подачи заявления;
наличие практического опыта в реализации:
образовательных программ обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) по вопросу организации и управления бизнесом – не менее двух лет;
образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю образования «Бизнес, управление и право», направлению образования «Бизнес и управление» – не менее одного года;
рекомендация одной из профессиональных ассоциаций участников рынка бизнес-образования, члены которой входят в состав Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2017 г. № 456, о целесообразности предоставления коммерческой организации статуса бизнес-школы.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 июля по 1 августа 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 21.07.2022
Конвертация в банках
на 21.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте