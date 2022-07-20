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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА БИЗНЕС-ШКОЛЫ


15:17 21.07.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке и условиях предоставления статуса бизнес-школы».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается установление порядка и условий присвоения коммерческим организациям статуса бизнес-школы.

Согласно документу, Министерство экономики уполномочено принимать решения как о предоставление коммерческой организации, осуществляющей образовательную деятельность, статуса бизнес-школы, так и о прекращении действия соответствующего свидетельства.

Проектом постановления предусматривается определение:

условий, которым должны соответствовать организации, имеющие право на обращение за присвоением статуса бизнес-школы;

критериев, учитываемых при рассмотрении вопроса о присвоении коммерческой организации статуса бизнес-школы, оснований для отказа;

перечня информации, представляемой коммерческой организацией, для получения такого статуса;

алгоритма принятия решения о присвоении соответствующего статуса;

порядка проведения мониторинга коммерческих организаций, получивших статус бизнес-школы.

Так, к обязательным критериям, учитываемым при рассмотрении вопроса о присвоении коммерческой организации статуса бизнес-школы, отнесены:

осуществление образовательной деятельности на момент подачи заявления;

наличие практического опыта в реализации:

образовательных программ обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) по вопросу организации и управления бизнесом – не менее двух лет;

образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю образования «Бизнес, управление и право», направлению образования «Бизнес и управление» – не менее одного года;

рекомендация одной из профессиональных ассоциаций участников рынка бизнес-образования, члены которой входят в состав Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования, созданного в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2017 г. № 456, о целесообразности предоставления коммерческой организации статуса бизнес-школы.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 июля по 1 августа 2022 г.
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