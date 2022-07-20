|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 2023 ГОДА САМОЗАНЯТЫЕ ФИЗЛИЦА БУДУТ ПЛАТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ
13:57 21.07.2022
Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования» от 18 июля 2022 г. № 193-З.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, закон регулирует новый спектр вопросов системы государственного социального страхования.
Начиная с 2023 года, в республике для физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, внедряется новый принцип налогообложения – вводится налог на профессиональный доход.
Ключевой особенностью данного налога является то, что он будет включать обязательные страховыевзносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым формировать будущие пенсионные права плательщиков налога на профессиональных доход.
С этой целью принятый закон включает нормы, регулирующие с 1 января 2023 года:
учет взносов в бюджет фонда и их распределение для ведения персонифицированного учета данных взносов на индивидуальных лицевых счетах плательщиков налога на профессиональных доход
предоставление льготы по освобождению от уплаты взносов в бюджет фонда при применении налога на профессиональный доход. Такие льготы получат граждане, которые являются пенсионерами.
В целях повышения уровня социальной защищенности физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда, а также с учетом обязанности уплачивать такие взносы только за периоды осуществления деятельности, законом урегулирован перечень льгот для индивидуальных предпринимателей.
Начиная с 2023 года, индивидуальные предприниматели, также как и все остальные категориифизических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда, в период нахождения в трудовых отношениях, будут обязаны уплачивать взносы в бюджет фонда.
Для субъектов хозяйствования, работники которых будут участвовать в добровольной дополнительной накопительной пенсии.
С 1 октября 2022 года вводится новый для Беларуси вид пенсионного страхования – добровольная дополнительная накопительная пенсия. Данный вид пенсионного страхования предусматривает участие государства в формировании индивидуальных накоплений работающими гражданами для будущей дополнительной пенсии.
Для урегулирования законодательства в части, касающейся финансового участия государства в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, закон предусматривает нормы по снижению размера взносов в бюджет фонда для субъектов хозяйствования, в отношении работников которые участвуют в накоплении дополнительной пенсии. Согласно указу № 367 от 27.09.2021 данные средства (до 3%) перенаправляются на именной страховой счет работника, открытый в РУСП «Стравита».
Закон также содержит уточняющие нормы в законодательство о социальном и профессиональном пенсионном страховании, не влияющие на действующий порядок назначения и выплаты пособий и профессиональных пенсий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2022
Курсы в банках
на 21.07.2022
Конвертация в банках
на 21.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте