Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования» от 18 июля 2022 г. № 193-З.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, закон регулирует новый спектр вопросов системы государственного социального страхования.

Начиная с 2023 года, в республике для физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, внедряется новый принцип налогообложения – вводится налог на профессиональный доход.

Ключевой особенностью данного налога является то, что он будет включать обязательные страховыевзносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым формировать будущие пенсионные права плательщиков налога на профессиональных доход.

С этой целью принятый закон включает нормы, регулирующие с 1 января 2023 года:

учет взносов в бюджет фонда и их распределение для ведения персонифицированного учета данных взносов на индивидуальных лицевых счетах плательщиков налога на профессиональных доход

предоставление льготы по освобождению от уплаты взносов в бюджет фонда при применении налога на профессиональный доход. Такие льготы получат граждане, которые являются пенсионерами.

В целях повышения уровня социальной защищенности физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда, а также с учетом обязанности уплачивать такие взносы только за периоды осуществления деятельности, законом урегулирован перечень льгот для индивидуальных предпринимателей.

Начиная с 2023 года, индивидуальные предприниматели, также как и все остальные категориифизических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет фонда, в период нахождения в трудовых отношениях, будут обязаны уплачивать взносы в бюджет фонда.

Для субъектов хозяйствования, работники которых будут участвовать в добровольной дополнительной накопительной пенсии.

С 1 октября 2022 года вводится новый для Беларуси вид пенсионного страхования – добровольная дополнительная накопительная пенсия. Данный вид пенсионного страхования предусматривает участие государства в формировании индивидуальных накоплений работающими гражданами для будущей дополнительной пенсии.

Для урегулирования законодательства в части, касающейся финансового участия государства в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, закон предусматривает нормы по снижению размера взносов в бюджет фонда для субъектов хозяйствования, в отношении работников которые участвуют в накоплении дополнительной пенсии. Согласно указу № 367 от 27.09.2021 данные средства (до 3%) перенаправляются на именной страховой счет работника, открытый в РУСП «Стравита».

Закон также содержит уточняющие нормы в законодательство о социальном и профессиональном пенсионном страховании, не влияющие на действующий порядок назначения и выплаты пособий и профессиональных пенсий.