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ХОЛДИНГУ «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ПРЕДОСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ


12:39 21.07.2022

Постановление Совета министров № 479 от 20 июля 2022 года входящим в состав холдинга по производству алкогольной продукции «Минск Кристалл Групп» предприятиям представлен налоговый кредит.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, налоговый кредит предоставляется с 22 июля по 31 декабря 2022 г. в сумме подлежащего уплате в бюджет по сроку уплаты 22 июля 2022 г. акциза с его погашением с 1 августа по 31 декабря 2022 г.

Погашение налогового кредита производится ежемесячно равными долями не позднее последнего рабочего дня месяца.

Проценты по кредиту установлены в размере половины процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования, за день пользования кредитом.

Средства кредита организации должны использовать для пополнения оборотных средств с целью закупки сельскохозяйственного сырья, в том числе зерна для производства спирта, картофеля и плодово-ягодного сырья.

Налоговый кредит действует при условии своевременной уплаты организациями, входящими в состав холдинга, текущих платежей по налогам, сборам (пошлинам) и иным обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты, платежей в погашение сумм акциза, по которым предоставлен налоговый кредит, процентов за пользование налоговым кредитом.

Персональная ответственность за целевое расходование денежных средств, высвобождаемых в связи с предоставлением налогового кредита, и за выполнение условий пользования налоговым кредитом возложена на руководителей организаций, входящих в состав холдинга, генерального директора ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» и председателя концерна «Белгоспищепром».

В перечень предприятий, имеющих право на налоговый кредит, входят: ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»; ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»; ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»; ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»; ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»; ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»; ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».

Постановление вступает в силу после его опубликования.
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