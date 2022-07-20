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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УПОРЯДОЧЕНЫ СДЕЛКИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


11:42 21.07.2022

Указом № 246 от 18 июля в новой редакции излагается указ от 15 октября 2007 г. № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств».

Как сообщает Национальный правовой портал, новации направлены на упорядочение сделок по отчуждению транспортных средств и надлежащее обеспечение прав граждан при их совершении.

В частности, документом предусмотрено:

исключение возможности совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юрлицами, ИП и физлицами по таким договорам в наличной форме (право выбора формы расчетов по сделкам между физлицами при этом сохранено);

введение обязанности по заключению договоров об отчуждении транспортных средств только в письменной форме;

закрепление требований об отражении в договоре сведений об отсутствии на момент его заключения ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством;

предоставление возможности прохождения государственной регистрации договоров купли-продажи транспортных средств, заключаемых между физлицами, не только в соответствующих регистрирующих органах (ГАИ и Минсельхозпрод), но и путем нотариального удостоверения.

Определено, что за государственную регистрацию таких договоров плата не взимается.

Примерные формы заключаемых между физическими лицами договоров купли-продажи, мены, дарения устанавливаются:

механических транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним) – Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции;

колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин – Министерством сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Министерством юстиции.

Действие Указа не распространяется на отношения в рамках заключенных до его вступления в силу договоров об отчуждении механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин.

Основные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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