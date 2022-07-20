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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ЛЬНОВОЛОКНА
10:00 21.07.2022
Постановлением Совмина № 470 от 19 июля 2022 года введено временное лицензирование экспорта льноволокна.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, экспорт из Беларуси льноволокна осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности.
Временное лицензирование вводится на 6 месяцев.
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