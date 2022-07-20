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УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРОФОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ


14:42 20.07.2022

Постановлением Государственного пограничного комитета № 7 от 15 июня 2022 г. в новой редакции излагается Инструкция об особенностях приема граждан для получения высшего образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов пограничной службы.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определен порядок проведения профессионального отбора лиц, изъявивших желание поступать в Институт пограничной службы Республики Беларусь, образовательные учреждения, подведомственные Федеральной службе безопасности Российской Федерации, для получения общего высшего образования по специальностям для органов пограничной службы.

Профессиональный отбор состоит из: медицинского освидетельствования; профессионально-психологического обследования; проверки физической подготовленности.

Для прохождения отбора необходимо подать:

до 10 марта рапорты по подчиненности по месту прохождения военной службы – кандидатам из числа военнослужащих;

до 1 апреля заявления в военные комиссариаты (обособленные подразделения военных комиссариатов) по месту жительства – кандидатам из числа гражданских лиц.

Проведение отбора осуществляется в два этапа: предварительный и окончательный.

Информация о времени и месте прибытия для прохождения окончательного профессионального отбора и подачи документов кандидатами, прошедшими профессиональный отбор, размещается на официальном сайте Института пограничной службы до 10 апреля и до 25 июня соответственно.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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