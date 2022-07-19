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МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ САНПИНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, АКВАПАРКОВ, САУН, СПА-ОБЪЕКТОВ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
10:27 20.07.2022
Постановлением Министерства здравоохранения № 44 от 16 мая 2022 г. утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений».
Как сообщает Национальный правовой портал, требования не распространяются на:
судовые и домашние бассейны;
бассейны и аквапарки, оборудованные на естественных или искусственных водоемах;
нестационарные и передвижные бани (сауны, душевые);
производственный контроль качества воды ванн при оказании бальнеоуслуг, талассоуслуг (альгиоуслуг), гидробальнеотерапии.
Согласно требованиям при функционировании объектов должны соблюдаться гигиенические нормативы по параметрам факторов среды обитания человека.
В частности, установлено, что на объектах:
должен обеспечиваться текущий, капитальный ремонт зданий и помещений объектов, ремонт (замена) инженерных систем, в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования в зависимости от их санитарного и технического состояния (при этом не допускается осуществлять ремонтные работы в производственных помещениях объектов без прекращения деятельности в этих помещениях);
необходимо предусматривать условия по безбарьерной среде для жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
должна быть аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств;
должны выполняться мероприятия по формированию здорового образа жизни (в том числе предусматривающие запрет курения табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака на территории и в помещениях объектов (за исключением мест, предназначенных для курения).
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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