Постановлением Министерства здравоохранения № 44 от 16 мая 2022 г. утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений».

Как сообщает Национальный правовой портал, требования не распространяются на:

судовые и домашние бассейны;

бассейны и аквапарки, оборудованные на естественных или искусственных водоемах;

нестационарные и передвижные бани (сауны, душевые);

производственный контроль качества воды ванн при оказании бальнеоуслуг, талассоуслуг (альгиоуслуг), гидробальнеотерапии.

Согласно требованиям при функционировании объектов должны соблюдаться гигиенические нормативы по параметрам факторов среды обитания человека.

В частности, установлено, что на объектах:

должен обеспечиваться текущий, капитальный ремонт зданий и помещений объектов, ремонт (замена) инженерных систем, в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования в зависимости от их санитарного и технического состояния (при этом не допускается осуществлять ремонтные работы в производственных помещениях объектов без прекращения деятельности в этих помещениях);

необходимо предусматривать условия по безбарьерной среде для жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

должна быть аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств;

должны выполняться мероприятия по формированию здорового образа жизни (в том числе предусматривающие запрет курения табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака на территории и в помещениях объектов (за исключением мест, предназначенных для курения).

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.