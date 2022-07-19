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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ИТОГОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ


14:18 19.07.2022

Постановлением Министерства здравоохранения № 51 от 3 июня 2022 г. определен перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от итоговых испытаний по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования.

Согласно документу, в списке значатся синдром де ла Туретта, заикание тяжелой степени (освобождение от устных от экзаменов), глаукома, кистозный фиброз, болезнь Крона, язвенный колит, грипп, пневмония, другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей.

На освобождение от экзаментов могут рассчитывать те, кто получил серьезные травмы.

Кроме того, в новый перечень медицинских показаний включили доноров костного мозга.

При этом ведомственное постановление от 27 мая 2011 г. № 45 «Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов» со всеми изменениями признается утратившим силу.

Как сообщает Национальный правовой портал, постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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