Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 42 от 28 июня 2022 г. усовершенствована оплата труда работников аппарата некоммерческих государственных организаций, подчиненных министерствам, с учетом изменений в законодательстве, практики применения и предложений министерств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, новшеством в оплате труда работников аппарата государственных объединений является предоставления права нанимателям формировать тарифные оклады на основе тарифных коэффициентов, установленных на отраслевом уровне тарифным соглашением.

Ранее тарифные оклады работников аппарата государственных объединений определялись только на основе тарифных коэффициентов, предусмотренных постановлением № 63.

Министерство обращает внимание, что постановление № 42 не регулирует выплаты, не являющиеся оплатой труда работников (материальная помощь и другие), поскольку такие выплаты регулируются коллективными договорами на основании статьи 364 Трудового кодекса.

При этом постановлением Министерства труда и социальной защиты № 43 от 28 июня 2022 г. признано утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты от 27 мая 2004 г. № 63 «Об оплате труда работников аппарата государственных организаций, подчиненных министерствам», которое ранее регулировало данные вопросы.

Постановления № 42 и № 43 вступают в силу с 1 августа 2022 года. В соответствии с частью четвертой статьи 19 Трудового кодекса условия трудовых договоров работников должны быть приведены в соответствие с постановлением № 42.