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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСА О ЗЕМЛЕ


11:34 19.07.2022

Лукашенко подписал Закон, излагающий в новой редакции Кодекс о земле, сообщает его пресс-служба.

Документом предусматривается возможность предоставления гражданам земельных участков для строительства жилых домов в сельских населенных пунктах до 1 гектара. Закрепляется также право на приобретение в течение 5 лет земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года, в частную собственность или аренду сроком на 99 лет с внесением платы на льготных условиях (с применением коэффициента 0,8 на территории Минска и областных центров, 0,5 - на иных территориях).

С 8 до 5 лет сокращается срок, в течение которого граждане, получившие земельные участки как состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ограничены в праве распоряжения такими участками и расположенными на них объектами недвижимости.

Кроме того, положения закона направлены на разрешение накопившихся типовых проблем в сфере земельных отношений. В частности, допускаются раздел земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, иных капитальных строений, до завершения строительства, изменение целевого назначения и границ таких участков при условии их выкупа в частную собственность либо внесения платы за право аренды сроком на 99 лет и соблюдения ряда иных требований.

Законом регламентируются вопросы, связанные с самовольно занятыми земельными участками и самовольным строительством. Облисполкомы наделяются правом с учетом местных условий и экономической эффективности на определение населенных пунктов и иных территорий, где земельные участки предоставляются без проведения аукциона. Устанавливается возможность включения непригодных для иного использования земель в границы населенных пунктов либо образования на таких землях новых сельских населенных пунктов, в том числе хуторов.

Также усилена роль местных органов власти по регулированию земельных отношений, наведению порядка на земле и разрешению земельных споров.
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