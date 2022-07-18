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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


09:58 19.07.2022

Лукашенко 18 июля подписал указ № 246, которым внесены корректировки в указ от 15 октября 2007 года № 504 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств", сообщает его пресс-служба.

В комментарии к указу отмечается, что для защиты граждан от недобросовестных участников сделок при отчуждении автомобилей уточнены с учетом правоприменительной практики отдельные действующие положения, регулирующие рынок транспортных средств. В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено.

Документом введена обязанность по заключению договоров об отчуждении транспортных средств только в письменной форме. В указе также закреплены требования об отражении в договоре сведений об отсутствии на момент его заключения ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством.

Теперь договора купли-продажи транспортных средств, заключаемые между физическими лицами, могут проходить государственную регистрацию не только в соответствующих регистрирующих органах (ГАИ и Минсельхозпрод), но и путем нотариального удостоверения.

Данные положения указа вступят в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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