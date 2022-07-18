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МАРТ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИИ ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
13:39 18.07.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подвело итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматриваются:
изменение перечня документов, при наличии которых у производителя может осуществляться процедура закупки из одного источника;
обязательное применение преференциальной поправки в размере 15 процентов при предложении участником производимых им товаров, при производстве которых выполняются требования, указанные в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь»;
изменение перечня документов, подтверждающих происхождение товара.
Планируемые меры позволят оказать поддержку отечественным производителям, выполняющим требования по локализации производства, тем самым будут стимулировать импортозамещение.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 июня по 3 июля 2022 г.
В установленный срок по проекту поступило 6 предложений от 6 участников общественного обсуждения.
В частности, одно из рассмотренных предложений касалось уменьшения срока вступления постановления в силу с шести месяцев до одного месяца. Вместе с тем срок вступления в силу постановления был определен в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 64 Закона № 130-З с учетом сроков, необходимых юрлицам и ИП для подготовки к осуществлению деятельности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми этим актом. Закрепление указанной нормы поддержано Министерством промышленности, Белорусской торгово-промышленной палатой и Советом по развитию предпринимательства. С учетом изложенного предложение не учтено.
Другие предложения не отвечали цели принятия проекта постановления – повышению локализации производства.
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