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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
10:48 18.07.2022
Постановлением Министерства образования № 161 от 4 июля 2022 г. внесены изменения в ведомственное постановление № 201от 28 июля 2011 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом в новой редакции изложено Положение о группах продленного дня учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.
Согласно Положению, группы продленного дня (ГПД) открываются для учащихся I–IX классов для:
оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся;
развития у них творческих способностей.
Решение об открытии ГПД принимает учредитель учреждения образования.
Для открытия таких групп требуется наличие: необходимого количества заявлений законных представителей учащихся; необходимой материально-технической базы; возможности для организации питания в зависимости от длительности пребывания учащихся в ГПД.
Формирование ГПД может осуществляться из учащихся: одного класса; I ступени общего среднего образования; II ступени общего среднего образования; I и II ступеней общего среднего образования.
Продолжительность работы ГПД – не более 6 часов в день.
Во время пребывания в ГПД учащиеся могут: посещать занятия в объединениях по интересам как в учреждении образования, где она открыта, так и в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи; заниматься физкультурой и спортом, посещать школьную библиотеку.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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