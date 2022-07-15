Постановлением Министерства образования № 161 от 4 июля 2022 г. внесены изменения в ведомственное постановление № 201от 28 июля 2011 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом в новой редакции изложено Положение о группах продленного дня учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

Согласно Положению, группы продленного дня (ГПД) открываются для учащихся I–IX классов для:

оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся;

развития у них творческих способностей.

Решение об открытии ГПД принимает учредитель учреждения образования.

Для открытия таких групп требуется наличие: необходимого количества заявлений законных представителей учащихся; необходимой материально-технической базы; возможности для организации питания в зависимости от длительности пребывания учащихся в ГПД.

Формирование ГПД может осуществляться из учащихся: одного класса; I ступени общего среднего образования; II ступени общего среднего образования; I и II ступеней общего среднего образования.

Продолжительность работы ГПД – не более 6 часов в день.

Во время пребывания в ГПД учащиеся могут: посещать занятия в объединениях по интересам как в учреждении образования, где она открыта, так и в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи; заниматься физкультурой и спортом, посещать школьную библиотеку.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.