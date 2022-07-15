Постановлением Совмина № 458 от 11 июля 2022 года увеличены денежные нормы расходов на питание обучающимся на 9-13% в зависимости от вида учреждения, времени пребывания и возраста обучающихся.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Минобразования, это не те расходы, которые родители должны давать детям на школьную столовую, а средства государства, которые идут на бесплатное питание. А это - 65% детей в Беларуси: ученики 1-4 классов, все учащиеся сельских школ и другие категории.

«То есть Совмин принял постановление, в котором государственная поддержка увеличивается, так как нормы питания пересчитаны с учетом инфляции и роста цен на продукты», - отметили в ведомстве.

Повышение это не самое большое, от 50 копеек до 1,5 рубля по разным возрастам. Но совокупно речь идет о 25 млн рублей, которые выделит государство.

Таким образом государство выделяет дополнительное бюджетное финансирование на качественное питание школьников.