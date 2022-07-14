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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ УПРОЩЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ


11:51 15.07.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 46».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматриваются следующие основные изменения, выработанные с учетом сложившейся практики применения указанного постановления, а также поступивших в Минтранс предложений государственных органов и организаций:

сокращение количества часов стажировки водителей;

исключение необходимости проведения теоретической части стажировки при переводе водителя на маршрут в регулярном сообщении, на котором он ранее не работал, или переведенного на автомобиль с другим видом установленного на автомобиле оборудования, на котором он ранее не работал;

упрощение требований к транспортным средствам, на которых проводится стажировка. В частности, предусматривается необходимость и достаточность проведения стажировки на той категории транспортного средства, на котором предстоит водителю работать самостоятельно;

обеспечение возможности получения водителем, проходившим стажировку, копии карточки стажировки (в случае если потребуется необходимость подтверждения проведенной стажировки).

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 24 июля 2022 г.
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