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МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ УПРОЩЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
11:51 15.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 46».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматриваются следующие основные изменения, выработанные с учетом сложившейся практики применения указанного постановления, а также поступивших в Минтранс предложений государственных органов и организаций:
сокращение количества часов стажировки водителей;
исключение необходимости проведения теоретической части стажировки при переводе водителя на маршрут в регулярном сообщении, на котором он ранее не работал, или переведенного на автомобиль с другим видом установленного на автомобиле оборудования, на котором он ранее не работал;
упрощение требований к транспортным средствам, на которых проводится стажировка. В частности, предусматривается необходимость и достаточность проведения стажировки на той категории транспортного средства, на котором предстоит водителю работать самостоятельно;
обеспечение возможности получения водителем, проходившим стажировку, копии карточки стажировки (в случае если потребуется необходимость подтверждения проведенной стажировки).
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 24 июля 2022 г.
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