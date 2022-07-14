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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ И РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВАХ
10:44 15.07.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 29/44 от 5 мая 2022 г. утверждены Правила по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах.
Как сообщает Национальный правовой портал, правилами определены требования по охране труда при выполнении работ, связанных с растениеводством, животноводством, первичной переработкой продукции растениеводства, животноводства, производством молочных продуктов, ведением рыбного хозяйства.
«Требования направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением сельскохозяйственных работ и работ, связанных с ведением рыбного хозяйства», – говорится в документе.
Их должны соблюдать работодатели независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, которые осуществляют сельскохозяйственные работы и работы, связанные с ведением рыбного хозяйства.
Правилами, в том числе, установлены требования:
к рабочим местам работающих;
к местам содержания и обслуживания животных и птицы;
при выполнении работ:
по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборке урожая;
с применением пестицидов (агрохимикатов), их транспортировке и хранении;
по заготовке травяных кормов (сена, соломы, силоса, сенажа);
по кормлению, лову, сортировке и ручной разделке рыбы, кошению водной растительности;
при проведении предпосевной обработки семян (посадочного материала), их хранении, транспортировке и высеве;
при эксплуатации:
сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации, ручного садово-огородного инструмента, тары;
машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства;
маломерных судов, орудий рыболовства, лова, оборудования и инструмента, используемого для рыболовства;
при обслуживании крупного рогатого скота и доении коров;
при уходе за пчелами и первичной переработке продукции пчеловодства;
при обслуживании птицы и первичной переработке продукции птицеводства.
Также Правилами определены минимальные расстояния от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи.
Постановление вступает в силу с 29 июля 2022 г.
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