Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 29/44 от 5 мая 2022 г. утверждены Правила по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами определены требования по охране труда при выполнении работ, связанных с растениеводством, животноводством, первичной переработкой продукции растениеводства, животноводства, производством молочных продуктов, ведением рыбного хозяйства.

«Требования направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением сельскохозяйственных работ и работ, связанных с ведением рыбного хозяйства», – говорится в документе.

Их должны соблюдать работодатели независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, которые осуществляют сельскохозяйственные работы и работы, связанные с ведением рыбного хозяйства.

Правилами, в том числе, установлены требования:

к рабочим местам работающих;

к местам содержания и обслуживания животных и птицы;

при выполнении работ:

по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборке урожая;

с применением пестицидов (агрохимикатов), их транспортировке и хранении;

по заготовке травяных кормов (сена, соломы, силоса, сенажа);

по кормлению, лову, сортировке и ручной разделке рыбы, кошению водной растительности;

при проведении предпосевной обработки семян (посадочного материала), их хранении, транспортировке и высеве;

при эксплуатации:

сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации, ручного садово-огородного инструмента, тары;

машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства;

маломерных судов, орудий рыболовства, лова, оборудования и инструмента, используемого для рыболовства;

при обслуживании крупного рогатого скота и доении коров;

при уходе за пчелами и первичной переработке продукции пчеловодства;

при обслуживании птицы и первичной переработке продукции птицеводства.

Также Правилами определены минимальные расстояния от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи.

Постановление вступает в силу с 29 июля 2022 г.