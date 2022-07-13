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БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ СМОГУТ ОФОРМИТЬ МЕДДОКУМЕНТЫ НЕ ТОЛЬКО В ГОССТРУКТУРЕ – МИНЗДРАВ
13:16 14.07.2022
Постановлением Министерства здравоохранения № 61 от 27 июня 2022 г. оптимизированы формы медицинских документов с учетом практики применения.
«Постановлением предусмотрена возможность заполнения и выдачи документов не только государственными организациями здравоохранения, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта, но и другими организациями, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность в сфере физической культуры и спорта», - говорится в комментарии Минздрава.
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