Решением Могилевского областного исполнительного комитета № 31-17 от 21 июня 2022 г. внесены изменения в ведомственное решение от 20 февраля 2014 г. № 6-7 «О регулировании цен (тарифов) на территории Могилевской области».

Как сообщает Национальный правовой портал, на территории Могилевской области установлен фиксированный тариф на услуги дневного присмотра в форме социального обслуживания на дому в размере 1,16 рубля за час и повышены:

фиксированные тарифы на социальные услуги, предоставляемые в соответствии с законодательством на возмездной основе территориальными центрами социального обслуживания населения, включенные в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218), без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих услуг:

с 0,71 до 0,75 белорусского рубля за час (кроме услуги сиделки и услуги дневного присмотра в форме социального обслуживания на дому);

с 1,09 до 1,16 белорусского рубля за час на услуги сиделки;

предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в форме стационарного социального обслуживания:

домом-интернатом для престарелых и инвалидов – с 22,00 до 23,30 белорусского рубля за сутки;

психоневрологическим домом-интернатом для престарелых и инвалидов – с 23,00 до 24,40 белорусского рубля за сутки;

домом-интернатом для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития – с 36,00 до 38,20 белорусского рубля за сутки;

предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые территориальным центром социального обслуживания населения в форме стационарного социального обслуживания, с 23,00 до 24,40 белорусского рубля за сутки.

Также правовым актом предусмотрено увеличение фиксированных розничных цен на топливный брикет и дрова для населения на 5 процентов.

Решение вступило в силу 3 июля 2022 г.