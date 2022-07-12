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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ПО МЕДПОКАЗАНИЯМ
12:13 13.07.2022
Постановлением Министерства здравоохранения № 60 от 27 июня 2022 г. определен перечень заболеваний для предоставления обучающимся академического отпуска по медицинским показаниям.
Как сообщает Национальный правовой портал, установлены также критерии временного снижения способности к обучению вследствие заболеваний согласно перечню. К ним отнесены:
длительность временного снижения способности к обучению составляет 30 и более календарных дней временной нетрудоспособности непрерывно или 45 и более календарных дней временной нетрудоспособности суммарно при повторных случаях одного или разных заболеваний в течение одного семестра;
прогнозируемая потенциальная способность обучающегося к освоению содержания образовательных программ и последующая трудовая занятость после завершения академического отпуска.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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