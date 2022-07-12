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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО КОНЦА ИЮЛЯ ОТМЕНИЛИ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В ПОЛЬШУ


09:53 13.07.2022

Решением Брестского облисполкома № 361 от 7 июля 2022 года отменен запрет на вывоз отдельных продовольственных товаров, определенных постановлением Совета министров № 224 «О мерах по защите внутреннего рынка» от 12 апреля 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве, согласно приложению к постановлению Совмина № 224, не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Беларуси в Польшу в срок по 31 июля 2022 г.

Решение вступило в силу с момента его опубликования.

Напомним, в апреле правительство Беларуси с целью «защиты внутреннего рынка» ввело лимиты на вывоз круп, пшеничной муки, макарон, растительного масла, сахара, соли и консервов.
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