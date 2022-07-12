|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО КОНЦА ИЮЛЯ ОТМЕНИЛИ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В ПОЛЬШУ
09:53 13.07.2022
Решением Брестского облисполкома № 361 от 7 июля 2022 года отменен запрет на вывоз отдельных продовольственных товаров, определенных постановлением Совета министров № 224 «О мерах по защите внутреннего рынка» от 12 апреля 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве, согласно приложению к постановлению Совмина № 224, не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Беларуси в Польшу в срок по 31 июля 2022 г.
Решение вступило в силу с момента его опубликования.
Напомним, в апреле правительство Беларуси с целью «защиты внутреннего рынка» ввело лимиты на вывоз круп, пшеничной муки, макарон, растительного масла, сахара, соли и консервов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2022
Курсы в банках
на 13.07.2022
Конвертация в банках
на 13.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте