|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА УСТАНОВЛЕН ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
18:00 12.07.2022
Постановлением Совета министров № 452 от 8 июля 2022 г. утверждено Положение о временных требованиях и порядке проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены обязательные требования, применяемые в отношении отдельных колесных транспортных средств в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для белорусских производителей колесных транспортных средств.
Требования распространяются на колесные транспортные средства категорий M, N и O, а также шасси, произведенные в Республике Беларусь.
Также документом определен порядок: применения указанных требований; проведения оценки соответствия таких транспортных средств в случае невозможности проведения оценки соответствия колесных транспортных средств (шасси) в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.
Под действие Положения не подпадают колесные транспортные средства, находящиеся в эксплуатации.
Кроме того, установлен перечень технических требований при оценке соответствия транспортных средств. При этом Государственному комитету по стандартизации поручено принять меры по введению в действие на территории Беларуси документов, содержащих эти технические требования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 1 февраля 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2022
Курсы в банках
на 12.07.2022
Конвертация в банках
на 12.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте