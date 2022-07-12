Постановлением Совета министров № 452 от 8 июля 2022 г. утверждено Положение о временных требованиях и порядке проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены обязательные требования, применяемые в отношении отдельных колесных транспортных средств в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для белорусских производителей колесных транспортных средств.

Требования распространяются на колесные транспортные средства категорий M, N и O, а также шасси, произведенные в Республике Беларусь.

Также документом определен порядок: применения указанных требований; проведения оценки соответствия таких транспортных средств в случае невозможности проведения оценки соответствия колесных транспортных средств (шасси) в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

Под действие Положения не подпадают колесные транспортные средства, находящиеся в эксплуатации.

Кроме того, установлен перечень технических требований при оценке соответствия транспортных средств. При этом Государственному комитету по стандартизации поручено принять меры по введению в действие на территории Беларуси документов, содержащих эти технические требования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 1 февраля 2023 г.