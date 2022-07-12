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ГОССТАНДАРТ ОБНОВИЛ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА


14:50 12.07.2022

Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 62 от 17 июня 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества».

Как сообщает Национальный правовой портал, конкурс проводится Госстандартом в целях:

повышения уровня подготовки специалистов в области менеджмента и контроля качества;

оценки дипломных работ и уровня проведения научно-исследовательских работ студентов и магистрантов в этой области;

стимулирования научной и прикладной деятельности студентов и магистрантов в области менеджмента и контроля качества;

популяризации передового опыта в указанной сфере;

поддержки талантливых студентов и магистрантов, мотивации научных руководителей дипломных и научно-исследовательских работ.

Участвовать в состязании могут студенты 4–6 курсов (дипломная работа или научно-исследовательская работа) и магистранты (научно-исследовательская работа) учреждений высшего образования Беларуси независимо от формы собственности.

Номинации конкурса:

лучшая дипломная работа в области менеджмента качества;

лучшая дипломная работа в области контроля качества;

лучшая научно-исследовательская работа в области менеджмента качества;

лучшая научно-исследовательская работа в области контроля качества.

Итоги подводятся до 31 марта года, следующего за годом проведения конкурса.

Информация о победителях размещается на официальном сайте Госстандарта и портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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