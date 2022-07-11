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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ


10:33 12.07.2022

Постановлением Совета министров от 8 июля 2022 г. № 454 скорректированы Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 399 от 21 мая 2013 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями урегулированы вопросы проведения ремонтных работ для устранения аварийных ситуаций, создающих угрозу жизни, здоровью граждан либо причинения существенного имущественного вреда:

организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги;

уполномоченными лицами по управлению общим имуществом;

товариществами собственников и организациями застройщиков, осуществляющих обслуживание жилых домов самостоятельно.

В частности, дополнен перечень требований к перечисленным организациям. При проведении ремонтных работ в указанных случаях ими должны приниматься меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества после получения в него доступа в случае отсутствия проживающего в нем совершеннолетнего гражданина либо иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ, до момента передачи этого жилого помещения его собственнику.

Также установлено, что доступ организаций в данных случаях к конструктивным элементам, инженерным системам и оборудованию, находящимся в жилых помещениях, производится в присутствии:

проживающего в этом жилом помещении совершеннолетнего гражданина либо иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ;

представителей местного исполнительного и распорядительного органа с обязательным предварительным уведомлением территориальных органов внутренних дел – в случае отсутствия лиц, указанных в первом пункте.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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