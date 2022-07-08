На общественное обсуждение вынесен проект закона Республики Беларусь, которым вносятся изменения в закон от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

Как сообщает Национальный правовой портал, законопроект в целом направлен на совершенствование законодательства об обращении с отходами с учетом практики его применения, урегулирование спорных вопросов, связанных с обращением с отходами производства и отходами потребления, приведение отдельных норм законодательства об обращении с отходами в соответствие с законодательными актами, принятыми после последних изменений, внесенных в закон от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

В частности, документом уточняются:

терминология, используемая в законе № 271-З и, соответственно, актах законодательства, принятых в его развитие, а также сфере его регулирования;

нормы перехода права собственности на отходы и совершения сделок с опасными отходами (исключается необходимость их регистрации);

круг субъектов хозяйствования, которые освобождены от обязанности разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, вести учет отходов и проводить их инвентаризацию, разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами;

нормы, касающиеся смешивания (разделения) отходов по видам.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 20 июля 2022 г.