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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
10:47 11.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект закона Республики Беларусь, которым вносятся изменения в закон от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».
Как сообщает Национальный правовой портал, законопроект в целом направлен на совершенствование законодательства об обращении с отходами с учетом практики его применения, урегулирование спорных вопросов, связанных с обращением с отходами производства и отходами потребления, приведение отдельных норм законодательства об обращении с отходами в соответствие с законодательными актами, принятыми после последних изменений, внесенных в закон от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».
В частности, документом уточняются:
терминология, используемая в законе № 271-З и, соответственно, актах законодательства, принятых в его развитие, а также сфере его регулирования;
нормы перехода права собственности на отходы и совершения сделок с опасными отходами (исключается необходимость их регистрации);
круг субъектов хозяйствования, которые освобождены от обязанности разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства, вести учет отходов и проводить их инвентаризацию, разрабатывать и утверждать нормативы образования отходов производства, а также назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами;
нормы, касающиеся смешивания (разделения) отходов по видам.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 20 июля 2022 г.
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