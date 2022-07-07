Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 45 от 29 июня 2022 г. внесены изменения в постановления МАРТ от 18 января 2017 г. № 7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию», от 27 февраля 2017 г. № 16 «Об установлении тарифов на электрическую энергию», от 8 сентября 2017 г. № 49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для отдельных организаций».

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлениями установлены тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО «Белэнерго» для групп потребителей (организаций), в отношении которых устанавливаются тарифы на уровне тарифов для населения.

С 1 июня 2022 г. постановлением Совета министров от 29 июня 2022 г. № 421 исключено повышение для населения тарифов на тепловую энергию и электрическую энергию, используемую на цели отопления и горячего водоснабжения.

Аналогично с 1 июня 2022 г. постановлением МАРТ № 45 исключено повышение тарифов на тепловую энергию и электрическую энергию, используемую на цели отопления и горячего водоснабжения, для групп потребителей (организаций), в отношении которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения.

Постановление МАРТ № 45 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня 2022 г.