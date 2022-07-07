ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛСЯ


17:10 08.07.2022

Постановлением Министерства внутренних дел Беларуси № 149 от 16 июня 2022 г. внесены изменения в порядок приема и сдачи экзаменов на водительские права.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена без ограничений по времени. Ранее допуск к практическому экзамену допуск предоставлялся в течение 6 месяцев после сдачи теоретического экзамена. После истечения этого периода «теорию» и «практику» надо было сдавать повторно.

Кроме того, теперь при назначении практического экзамена не будет учитываться количество предыдущих попыток и период времени, прошедший с последней попытки. В соответствии с новыми правилами сокращается срок назначения повторного экзамена с десяти до шести дней.

При этом экзаменаторы будут вести и видео-, и аудиозапись с помощью переносных видеорегистраторов. Ранее речь шла лишь о видеозаписи. Данные записи теперь должны храниться не менее одного месяца, а используются они среди прочего при рассмотрении апелляции по итогам экзаменов, результаты рассмотрения которой теперь можно обжаловать, подав в течение десяти дней жалобу в вышестоящую организацию.

В постановлении говорится, что экзамены на права категории D и DE сдаются на транспортных средствах с не менее чем 16 местами для сидения и длиной не менее 5,9 м. Ранее было 17 мест и 6,5 м соответственно.

На первом этапе практического экзамена добавили новые элементы, которые засчитываются в качестве ошибки: начало движения без снятия с «ручника» и не пристегнутый ремень безопасности. Второй этап практического вождения теперь считается несданным, если при сдаче экзамена было «допущение двух и более остановок двигателя».

Результаты сдачи теоретического и этапов практического экзамена будут вноситься в автоматизированную информационную систему ГАИ, ранее это были экзаменационные карточки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2022
валюта курс
EUR 2.7575
USD 2.7072
RUB 4.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7575 -0.0256
USD 2.7072 +0.0024
RUB 4.2892 +0.0134
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7400 2.7800
USD 2.6600 2.6750
RUB 3.3000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0440
EUR/RUB 63.0000 84.0000
USD/RUB 61.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте