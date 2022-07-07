ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


14:15 08.07.2022

На общественное обсуждение вынесен проект закона Республики Беларусь, которым вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, законопроект подготовлен в целях гармонизации законодательства о таможенном регулировании Республики Беларусь и Российской Федерации, а также для обеспечения сотрудничества в таможенной сфере.

Предлагаемый к обсуждению документ, в частности, предусматривает:

оптимизацию порядка совершения таможенных операций, связанных с применением таможенной процедуры таможенного транзита;

закрепление полномочий Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь по регулированию отдельных вопросов в сфере таможенного дела;

совершенствование условий ввоза товаров в части применения отсрочки или рассрочки в отношении товаров, выпущенных до подачи декларации на товары;

установление определенных критериев к товарам, которые могут выпускаться в рамках подпункта 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также к декларантам таких товаров и др.

Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

Свои замечания и предложения с 8 по 17 июля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2022
валюта курс
EUR 2.7575
USD 2.7072
RUB 4.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7575 -0.0256
USD 2.7072 +0.0024
RUB 4.2892 +0.0134
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7400 2.7800
USD 2.6600 2.6750
RUB 3.3000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0440
EUR/RUB 63.0000 84.0000
USD/RUB 61.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте