На общественное обсуждение вынесен проект закона Республики Беларусь, которым вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, законопроект подготовлен в целях гармонизации законодательства о таможенном регулировании Республики Беларусь и Российской Федерации, а также для обеспечения сотрудничества в таможенной сфере.

Предлагаемый к обсуждению документ, в частности, предусматривает:

оптимизацию порядка совершения таможенных операций, связанных с применением таможенной процедуры таможенного транзита;

закрепление полномочий Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь по регулированию отдельных вопросов в сфере таможенного дела;

совершенствование условий ввоза товаров в части применения отсрочки или рассрочки в отношении товаров, выпущенных до подачи декларации на товары;

установление определенных критериев к товарам, которые могут выпускаться в рамках подпункта 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также к декларантам таких товаров и др.

Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

Свои замечания и предложения с 8 по 17 июля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.