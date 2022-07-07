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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
14:15 08.07.2022
На общественное обсуждение вынесен проект закона Республики Беларусь, которым вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, законопроект подготовлен в целях гармонизации законодательства о таможенном регулировании Республики Беларусь и Российской Федерации, а также для обеспечения сотрудничества в таможенной сфере.
Предлагаемый к обсуждению документ, в частности, предусматривает:
оптимизацию порядка совершения таможенных операций, связанных с применением таможенной процедуры таможенного транзита;
закрепление полномочий Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь по регулированию отдельных вопросов в сфере таможенного дела;
совершенствование условий ввоза товаров в части применения отсрочки или рассрочки в отношении товаров, выпущенных до подачи декларации на товары;
установление определенных критериев к товарам, которые могут выпускаться в рамках подпункта 2 пункта 1 статьи 126 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также к декларантам таких товаров и др.
Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет.
Свои замечания и предложения с 8 по 17 июля 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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