|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕНА ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ К 30-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ БЕЛАРУСИ
10:59 08.07.2022
Указом № 230 установлена юбилейная медаль "30 год органам фiнансавых расследаванняў Беларусi".
Указом также утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец свидетельства к ней.
На лицевой стороне медали в центре размещено позолоченное изображение геральдического знака - эмблемы органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, в верхней части находится надпись "АЙЧЫНА ГОНАР ПРАФЕСIЯНАЛIЗМ", внизу - лента с цифрами "1992-2022".
На обратной стороне размещена надпись "30 ГОД ОРГАНАМ ФIНАНСАВЫХ РАССЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСI", а по окружности изображен венок из листьев лавра и дуба.
Медалью будут награждать работников и гражданский персонал органов финансовых расследований за образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, а также иных лиц за значительный вклад в развитие деятельности по защите государственных интересов от противоправных посягательств в экономической сфере.
Юбилейная медаль утверждена накануне 30-летия органов финансовых расследований, которое отмечается 5 августа 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2022
Курсы в банках
на 08.07.2022
Конвертация в банках
на 08.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте