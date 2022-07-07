На общественное обсуждение вынесен проект закона, которым вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного воздуха».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются отношения, связанные с установлением правовых основ охраны атмосферного воздуха, а также с сохранением, восстановлением его качества в целях обеспечения экологической безопасности.

Законопроектом уточняются:

отдельные определения (для исключения неясностей в их толковании), а также вводятся новые термины и их определения;

нормы в части регулирования отношений, связанных с отбором проб и проведением измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, организацией и проведением мониторинга атмосферного воздуха для исключения дублирования требований, установленных в законодательстве об охране окружающей среды.

Кроме того, предложены новые подходы к установлению нормативов в области охраны атмосферного воздуха, отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к различным категориям, установлены требования к объектам воздействия на атмосферный воздух при вводе (приемке) их в эксплуатацию.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес . с 8 по 18 июля 2022 г.